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محافظ الخفجي : خادم الحرمين الشريفين حرص على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات

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محافظ الخفجي : خادم الحرمين الشريفين حرص على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات

محافظ الخفجي : خادم الحرمين الشريفين حرص على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات
http://almnatiq.net/?p=804522
الخفجي - فهد المريخي

 

 

نعيش هذه الأيام إطلالة على العام الخامس على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ملكاً للبلاد ، وقد شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل حقبة فريدة في بناء الوطن وتنميته، كما شهدت تلك الفترة المشرقة لهذا الوطن ما تبنته المملكة لبرنامج التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة.

وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة المستويات، وانسجاماً مع هذه الرؤية تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة . ومن ضمن برامج التحول الوطني ايضاً أقرار الميزانية العامة للدولة، والتي تميزت بالإفصاح والشفافية وستساهم بإذن الله في تسريع التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الميمون ومضاعفة ثمارها الطيبة من أجل خير وازدهار أبناء الوطن , كما اتسم العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة ، من أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن وخارجه ، إضافة الى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع فى التطبيقات ، وتأتي هذه المناسبة الغالية ، ذكرى البيعة للمليك المفدى لتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي على قلوبنا ، و الولاء لقائد مسيرتنا ، وبمناسبة هذه الذكرى العزيزة ونيابة عن أهالي محافظة الخفجي و المراكز التابعة لها نجدد الولاء والبيعة والعهد لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولا يخفى أن ذكرى هذه البيعة أتت والعالم يموج في مشكلات وصراعات متعددة تعصف بالكثير من الدول ، ولكن بلادنا وبفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة والحازمة التي أخذت على نفسها واجب حماية الوطن ، ورعاية مصالحه و مواطنيه ، وحفظ حدوده ووحدته وأمنه من كل عابث ، زادت رسوخاً واستقراراً وأمناً ، كما كان للملكة الفضل في خدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية ، والوقوف بجانب قضاياها في المحافل الدولية ومد يد العون ونصرة الملهوف كما حدث في الدول العربية المجاورة وفي اليمن لإعادة الأمل لأبناء شعبه.

في الختام نسأل الله عز وجل أن يديم مجد الوطن وعز قيادته ورخاء مواطنيه وأن يعيننا جميعاً على القيام بواجب الولاء والمواطنة على وجهه الأكمل ليظل هذا الوطن شامخاً فوق قمم المجد بإذن الله وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء.

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