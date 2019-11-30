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غداً.. تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

غداً.. تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
http://almnatiq.net/?p=804524
المناطق - الرياض

يبدأ غداً “الأحد” تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، فيما فضلت بعض مراكز التسويق على وضع لوحات إعلانية تتضمن تعديل سعر المشروبات المحلاة مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على هذه النوعية من المشروبات.

وذكرت، الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة، أن قرار فرض ضريبة 50 % من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، يأتي بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75 % فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

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