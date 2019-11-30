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محافظ القطيف : المملكة تشهد تقدما اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا بشكل غير مسبوق في عهد خادم الحرمين

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محافظ القطيف : المملكة تشهد تقدما اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا بشكل غير مسبوق في عهد خادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=804529
القطيف - فهد المريخي

تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “أطال الله في عمره” ونحن نشهد إنجازات جديدة تسجل لوطننا الغالي، وهذه الانجازات تناولتها مختلف وسائل الاعلام العالمية، والمحليه  وهذا يدل على أهمية مكانة المملكة التي ما كانت لتصبح على ما هي عليه من رقي وتقدم ، إلا من خلال وجود الحكمة والقيادة الرشيدة التي تعبر بنا جميعا لبر الأمان والتقدم والازدهار.

إن المملكة العربية السعودية تشهد حالة من الاستقرار بفعل الحكم الرشيد فيها، كما تشهد تقدما اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا بشكل غير مسبوق في عهد الملك المفدى، وولي عهده الأمين، ففي عالم الاقتصاد نجد كيف يلتفت العالم إلى المملكة باعتبارها بلدا اقتصاديا مهما، ليس على الصعيد الإقليمي فقط بل على الصعيد العالمي، إذ يعتبر اقتصادنا ولله الحمة من أقوى اقتصاديات العالم، وما اكتتاب شركة أرامكو السعودية، إلا خير دليل على القوة الاقتصادية و الأمان الاستثماري، ومنذ وضع رؤية المملكة 2030 الشاملة ونحن نشهد تسارعا مهما في منجزات الوطن على مختلف الأصعدة، ما مكن المملكة من القفز أكثر نحو الرفاه والمستقبل المزدهر لأجيالنا، ويحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بقيادته الرشيدة التي تقدم له الرفاه والازدهار والأمن والأمان في ظل حكم رشيد، وخلال فترة وجيزة من عمر الرؤية شهد العالم افتتاح مشاريع ضخمة والعمل على مشاريع أخرى كالمدن الاقتصادية العملاقة والحالية الجاري تنفيذها.

إن المملكة تتطور على الصعيد الاجتماعي والحضاري بسبب الاستقرار، فبدون استقرار لا تنمو البلدان بل تتقهقر وتتراجع إلى الخلف وتصاب بالتخلف، وفي هذا السياق شاهد القاصي والداني كيف أن قيادة المملكة عبرت بالشعب السعودي لبر الأمان ولا تزال في هذا التوجه ولله الحمد، وشاهد الجميع كيف أن بلدانا دخلت في الفتن وأصبحت منهارة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وما كانت المملكة لتنعم بكل هذا الأمن والاستقرار لولا الحكمة المتناهية لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

في هذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعا أتشرف أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي محافظة القطيف اصدق ايات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، داعين جميعا لملكنا المفدى بطولة العمر وبالمزيد من الانجازات التي تسعد المواطن السعودي ومحبي هذا الوطن الغالي .

 

‏محافظ القطيف

خالد بن عبد العزيز الصفيان

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