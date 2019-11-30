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القيادة تعزي رئيس جمهورية الكونغو في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا

القيادة تعزي رئيس جمهورية الكونغو في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا
http://almnatiq.net/?p=804542
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.
وقال الملك المفدى // علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه //.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.
وقال سمو ولي العهد // بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة // .

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