ليفربول يفلت من كمين برايتون

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خرج فريق ليفربول من عنق الزجاجة أمام ضيفه برايتون (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم الهولندي، فيرجيل فان ديك، صخرة دفاع “الريدز” هدفيه، في الدقيقتين (18 و24) بتسديدتين رائعتين بالرأس.

بينما سجل المدافع، لويس دينك، هدف تقليص الفارق للضيوف، بحلول الدقيقة 79، بتسديدة من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف في غفلة من حارس المرمى الإسباني أدريان كاستيو، الذي كان يوجه لاعبي حائط الصد، وذلك عقب لحظات من دخوله أرض ملعب “أنفيلد” بدلا من زميله حارس المرمى البرازيلي، أليسون باكير، الذي تلقى البطاقة الحمراء لتصديه لكرة بيده خارج منطقة الجزاء.