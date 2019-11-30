عمان تتغلب على الكويت بثنائية في “خليجي 24”

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عزز منتخب عمان حظوظه في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، بعد فوزه على نظيره الكويتي، بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وجاء هدفا عمان من ضربتي جزاء، تكفل عبد العزيز حميد المقبالي، بتنفيذهما في الدقيقتين 16 و32، بينما سجل يوسف ناصر، هدف الكويت قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وبهذا الفوز، اعتلى منتخب عمان صدارة المجموعة الثانية، بحصده لنقطته الرابعة، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام البحرين بدون أهداف، بينما تجمد رصيد الكويت عند ثلاث نقاط، تحصل عليها من فوزه على السعودية بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ويتواجه المنتخبان السعودي والبحريني في وقت لاحق اليوم، لحساب منافسات المجموعة ذاتها.