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القيادة تعزي رئيس ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا

القيادة تعزي رئيس ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا

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القيادة تعزي رئيس جمهورية الكونغو في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا

أبرز المواد

القيادة تعزي رئيس ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا

القيادة تعزي رئيس ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا
http://almnatiq.net/?p=804551
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب.

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