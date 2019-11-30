احدث الأخبار

محافظ الأحساء : خمسة أعوام مليئة بالإنجازات المتسارعة في عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين
المنطقة الشرقية
 القيادة تعزي رئيس ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا
أبرز المواد
 عمان تتغلب على الكويت بثنائية في “خليجي 24”
أبرز المواد
 ليفربول يفلت من كمين برايتون
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس جمهورية الكونغو في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستضيف لقاء قادة الإشراف التربوي في المملكة لرفع التحصيل الدراسي
منطقة تبوك
 وزير الإسكان : في الذكرى الخامسة للبيعة .. تتواصل الإنجازات وتستمر التنمية
أبرز المواد
 غداً.. تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
أبرز المواد
 محافظ القطيف : المملكة تشهد تقدما اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا بشكل غير مسبوق في عهد خادم الحرمين
المنطقة الشرقية
 نائب أمير المنطقة الشرقية في الذكرى الخامسة للبيعة : ملك عادل .. وشعب وفي
المنطقة الشرقية
 محافظ الخفجي : خادم الحرمين الشريفين حرص على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات
المنطقة الشرقية
 محافظ حفرالباطن: المملكة تحقق تنمية مستدامة و تطورات ملحوظة في جميع المجالات
المنطقة الشرقية
محافظ الأحساء : خمسة أعوام مليئة بالإنجازات المتسارعة في عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين

محافظ الأحساء : خمسة أعوام مليئة بالإنجازات المتسارعة في عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين

المنطقة الشرقية
القيادة تعزي رئيس ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا

القيادة تعزي رئيس ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا

أبرز المواد
عمان تتغلب على الكويت بثنائية في “خليجي 24”

عمان تتغلب على الكويت بثنائية في “خليجي 24”

أبرز المواد
ليفربول يفلت من كمين برايتون

ليفربول يفلت من كمين برايتون

أبرز المواد

محافظ الأحساء : خمسة أعوام مليئة بالإنجازات المتسارعة في عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين

محافظ الأحساء : خمسة أعوام مليئة بالإنجازات المتسارعة في عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=804555
المناطق – فهد المريخي

قال صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة : “خمسة أعوام، مليئة بالإنجازات المتسارعة، ومحطات ريادية، قادت بلادنا للعالمية، وسط حراك دؤوب في النماء والتطوير، على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات وتُشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته”.

نعم، هو عهد زاهر قاده سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنعيد اليوم الذكرى الخامسة لتوليه –حفظه الله – مقاليد الحكم، والتي كان عنوانها المنجزات التنموية العملاقة، وتسارع عجلة التطور، توسعات في مشروعات التنمية والتطوير وتلبية احتياجات المواطن الخدمية في شتى القطاعات.

ونحن نعيش أمن وأمان، واستقرار ونماء، وعطاء وازدهار، فهي أهداف تحققت من حرص قيادتنا على مستقبل واعد مشرق يدعمه محبة وإخلاص قيادتنا الميمونة من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية و التنمية، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، حرص -حفظه الله- على مواصلة مسيرة والده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حيث اتسم هذا العهد الزاهر بسمات حضارية وأمنية وعلمية.

فخادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- حريص كل الحرص على الوطن ومكتسباته، ورعايته للمواطن واحتياجاته، فشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية ، إطلاق حزمة من الأوامر الملكية الكريمة شملت كل ما هو مفيد لأبناء الوطن.

واليوم تبقى ذكرى البيعة الخامسة، مناسبة خالدة في فكر ووجدان المواطن السعودي، وكل فخر وأعتزاز أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كل التهاني بمناسبة ذكرى البيعة، ليتواصل العطاء ويتجدد الولاء والطاعة، داعياً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره، وأن يوفق الله قادته لكل خير وصلاح للوطن وأبنائه

روابط ذات صلة

محافظ القطيف : المملكة تشهد تقدما اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا بشكل غير مسبوق في عهد خادم الحرمين

محافظ القطيف : المملكة تشهد تقدما اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا بشكل غير مسبوق في عهد خادم الحرمين
نائب أمير المنطقة الشرقية في الذكرى الخامسة للبيعة : ملك عادل .. وشعب وفي

نائب أمير المنطقة الشرقية في الذكرى الخامسة للبيعة : ملك عادل .. وشعب وفي
محافظ الخفجي : خادم الحرمين الشريفين حرص على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات

محافظ الخفجي : خادم الحرمين الشريفين حرص على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*