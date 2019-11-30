محافظ الأحساء : خمسة أعوام مليئة بالإنجازات المتسارعة في عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين

المناطق – فهد المريخي

قال صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة : “خمسة أعوام، مليئة بالإنجازات المتسارعة، ومحطات ريادية، قادت بلادنا للعالمية، وسط حراك دؤوب في النماء والتطوير، على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات وتُشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته”.

نعم، هو عهد زاهر قاده سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنعيد اليوم الذكرى الخامسة لتوليه –حفظه الله – مقاليد الحكم، والتي كان عنوانها المنجزات التنموية العملاقة، وتسارع عجلة التطور، توسعات في مشروعات التنمية والتطوير وتلبية احتياجات المواطن الخدمية في شتى القطاعات.

ونحن نعيش أمن وأمان، واستقرار ونماء، وعطاء وازدهار، فهي أهداف تحققت من حرص قيادتنا على مستقبل واعد مشرق يدعمه محبة وإخلاص قيادتنا الميمونة من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية و التنمية، فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، حرص -حفظه الله- على مواصلة مسيرة والده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حيث اتسم هذا العهد الزاهر بسمات حضارية وأمنية وعلمية.

فخادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- حريص كل الحرص على الوطن ومكتسباته، ورعايته للمواطن واحتياجاته، فشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية ، إطلاق حزمة من الأوامر الملكية الكريمة شملت كل ما هو مفيد لأبناء الوطن.

واليوم تبقى ذكرى البيعة الخامسة، مناسبة خالدة في فكر ووجدان المواطن السعودي، وكل فخر وأعتزاز أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كل التهاني بمناسبة ذكرى البيعة، ليتواصل العطاء ويتجدد الولاء والطاعة، داعياً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره، وأن يوفق الله قادته لكل خير وصلاح للوطن وأبنائه