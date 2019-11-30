أمين تبوك يرفع التهاني لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

المناطق- تبوك:

رفع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ( حفظه الله ) بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة ، وأكد أن ذكرى هذه البيعة يتجدد كل عام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ليتم معها التجديد بالبيعة والسمع والطاعة في ظل كل التطورات التي تشهدها المملكة على كافة المستويات مع ما تحقق خلال هذه الأعوام من إنجازات يفخر بها الوطن والمواطن في شتى المجالات وهذه الإنجازات والنجاحات العظيمة لم تكن لتتحقق لولا تلك الرؤية الصائبة والحكيمة لرائد هذه المسيرة .

وأضاف المهندس الشفق .. اليوم تحل هذه الذكرى والوطن ينعم بفضل من الله بالأمن والرخاء والبناء فنحمد الله أن سخر لنا حكومة رشيده تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد عليه افضل الصلاة والسلام وهذا ما يدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي ، وما هذه المناسبة إلا تجسيدا لمشاعر فياضة وانتماء صادق لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين يظهر ذلك بشكل جلي في قوة التلاحم والترابط والوفاء بين الشعب والقيادة و التي تحفز كل مواطن لعطاء لامحدود نحو هذا الوطن الغالي لما فيه الخير والنماء والازدهار وبما يحقق كل هذه المنجزات والرفعة لبلادنا بين الأمم فقد شهد الوطن في عهد ملكنا سلمان قفزات تنموية هائلة شملت جميع مناطق المملكة و مشروعات تنموية عملاقة ساهمت في دفع اقتصاد المملكة و بلادنا اليوم عازمة انت تتبوأ مكانة اقتصادية وسياسية تليق بها متغلبة بكل ثبات وقوة على كل التحديات التي تواجهها في سبيل أن ينعم الوطن بالمكانة التي يستحقها إقليمياً ودولياً وهذا ما نراه متحققاً بفضل الله أولا ثم بفضل رؤية سديدة من قادة هذه البلاد لأجل مستقبل زاهر نستشرف تطوره ونهضته وقدرته على الاعتماد الكلي بما يملك من مقومات ومقدرات وسواعد أبنائه فما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين من منجزات تاريخية على كافة الأصعدة رسمت معالم لمملكة حديثة بحضارتها وتاريخها ومستقبلها معتمدة على مكانتها وقوتها وثقتها بعد الله في أبنائها عمادة الوطن وقوامه وبهذه المناسبة الغالية والوطن يعيش لحظات فرح مغامرة ارفع أسماء آيات التهاني والتبريكات الى خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان ( حفظهما الله ) بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوبنا .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووفقهما لكل خير وأدام على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .