اتحاد التسلق يفتتح مسارات لرياضته بوادي الأخو في محافظة الحريق

المناطق - واس

افتتح الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج مسارات التسلق بوادي الأخو في محافظة الحريق بمنطقة الرياض، بمشاركة ٣٥ متسلقًا من مختلف مناطق المملكة، نجحوا في تسلّق ٣٨ مسارا تم تنفيذه على جبهة الجبل.

وشارك سمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد في المناسبة التي أقيمت بتنظيم مدير المشاريع محمود فتة وإشراف المدير التنفيذي ياسمين القحطاني.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد في سبيل رفع مستوى الممارسة للرياضة وترسيخ مكانتها على خارطة الرياضة السعودية.

وقالت المدير التنفيذي للاتحاد ياسمين القحطاني: ” إن جمال تلك المسارات يكمن في جمالية المنطقة، التي تتميز بجمال مناظرها وملاءمتها لممارسة الرياضة”، مشيرةً إلى أن الاتحاد سعى لافتتاح هذه المسارات لتكون وجهة دائمة لممارسي هذه الرياضة في منطقة الرياض، على اعتبار أنه المكان الرسمي الوحيد في المنطقة.

وأكدت القحطاني أن هذه المسارات ستضاف إلى سجل إنجازات الاتحاد في سعيها لتعزيز مكانة الرياضة والارتقاء بها إلى مصاف الرياضات الأكثر ممارسة، وستجعل محافظة الحريق وجهة لمكتشفي الطبيعة ومحبي المغامرات.