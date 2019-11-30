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أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ” كأس الوفاء”

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أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ” كأس الوفاء”

أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ” كأس الوفاء”
http://almnatiq.net/?p=804570
المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم السبت 03/04/1441هـ الموافق 30/11/2019م، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير فئة (2) “كأس الوفاء” بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .
ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع .
وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محـــمد بن سعــــود الكبير مسافة 2000متر لإنتاج السعودية لجميع الدرجات الفئة الثانية ، وجائزته (500)ألف ريال، وتمكن الجواد “الجامي” لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول.
وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.
حضر حفل السباق صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير فهد بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير وأصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين.

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