أمين حفرالباطن يقوم بجولة تفقدية لمشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول

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قام سعادة أمين محافظة حفرالباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي بجولة تفقدية لمشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول .

واطلع على سير الأعمال ونسب الإنجاز في المشروع واستمع لشرح عن الأعمال المنجزة من الاستشاري المشرف على المشروع.

وفي ختام زيارته للمشروع أكد المهندس علي الغامدي بأن هذه الزيارة التفقدية تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود حفظه الله محافظ حفرالباطن وبمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع المبادرات التي تضمنتها الرؤية بهدف تحقيق وتقديم خدمات ذات جودة عالية،

وشدد سعادته على أهمية إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له وبناء على أفضل المواصفات والإشتراطات الفنية الخاصة به ، وبما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله –