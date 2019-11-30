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شرطة القصيم تضبط ثلاثيني صور ونشر مقطع فيديو مخالفاً للذوق العام

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شرطة القصيم تضبط ثلاثيني صور ونشر مقطع فيديو مخالفاً للذوق العام

شرطة القصيم تضبط ثلاثيني صور ونشر مقطع فيديو مخالفاً للذوق العام
http://almnatiq.net/?p=804588
المناطق / بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقطع فيديو احتوى ألفاظاً وعباراتٍ مخالفة للذوق والآداب العامة ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه – وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل ..

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