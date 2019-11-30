النصر يكشف حقيقة عرض منصب “المدير التنفيذي” على “القاسم” و “المنيع”

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كشف نادي النصر عن حقيقة ما تردد، عبر إحدى الجرائد، بشأن عرض منصب المدير التنفيذي بالنادي، على محمد المنيع، رئيس اتحاد اليد السابق، بعد اعتذار محمد القاسم، رئيس نادي التعاون.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اتجاه المنيع للاعتذار للنصر عن عدم قبول منصب الرئيس التنفيذي، ويتوجه النصر في حال رفض العرض، لتقديم عرض جديد، بأن يصبح المنيع مشرفًا على الألعاب المختلفة.

ونشر النصر بيانًا عبر الحساب الرسمي، بموقع “تويتر”، جاء كالآتي..

“نادي النصر يكذب هذا الخبر جملة وتفصيلًا، فهو يشيد بالنجاحات الرائعة لاتحاد كرة اليد تحت قيادة الأستاذ القدير محمد المنيع، حيث بلغت المنتخبات السعودية والأندية بكافة درجاتها كأس العالم عدة مرات، وكذلك حقق نادي التعاون تحت قيادة الأستاذ القدير محمد القاسم، الموسم الماضي، لقب كأس الملك، والمركز الثالث في الدوري، ليكون ثالث المشاركين في دوري أبطال آسيا للنسخة القادمة.

وكما يعلم الجميع فإن الأستاذ القدير ناصر الجميد هو المدير التنفيذي للنادي وهو محل ثقة مجلس الإدارة، ونؤكد احترامنا للجميع ونطالب وسائل الإعلام بتحري المصداقية والبحث عن الخبر الصحيح من مصادره الرسمية، والله الموفق”.