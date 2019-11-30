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أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

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أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم
http://almnatiq.net/?p=804602
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ سمو ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.

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