احدث الأخبار

نائب وزير الاقتصاد: خمسة أعوام من النهضة الاقتصادية تعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً
أبرز المواد
 أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يصل الظهران لإطلاق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17
أبرز المواد
 “الحماية الاجتماعية” ترصد حالة تعنيف ضد طفل وتنسق مع الأمن لضبط الجاني
أبرز المواد
 النصر يكشف حقيقة عرض منصب “المدير التنفيذي” على “القاسم” و “المنيع”
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط ثلاثيني صور ونشر مقطع فيديو مخالفاً للذوق العام
منطقة القصيم
 الأخضر يهزم البحرين وينعش حظوظه في التأهل
أبرز المواد
 مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة
أبرز المواد
 أمين حفرالباطن يقوم بجولة تفقدية لمشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول
المنطقة الشرقية
 أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ” كأس الوفاء”
أبرز المواد
 اتحاد التسلق يفتتح مسارات لرياضته بوادي الأخو في محافظة الحريق
أبرز المواد
 عبد المهدي: استقالتي مهمة لتفكيك الأزمة في العراق وعلى البرلمان اختيار البديل سريعا
أبرز المواد
نائب وزير الاقتصاد: خمسة أعوام من النهضة الاقتصادية تعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً

نائب وزير الاقتصاد: خمسة أعوام من النهضة الاقتصادية تعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً

أبرز المواد
أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يصل الظهران لإطلاق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17

الأمير خالد الفيصل يصل الظهران لإطلاق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17

أبرز المواد
“الحماية الاجتماعية” ترصد حالة تعنيف ضد طفل وتنسق مع الأمن لضبط الجاني

“الحماية الاجتماعية” ترصد حالة تعنيف ضد طفل وتنسق مع الأمن لضبط الجاني

أبرز المواد

نائب وزير الاقتصاد: خمسة أعوام من النهضة الاقتصادية تعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً

نائب وزير الاقتصاد: خمسة أعوام من النهضة الاقتصادية تعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً
http://almnatiq.net/?p=804605
المناطق - واس

رفع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم في المملكة.
وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: “تأتي ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين، والبلاد تسير وفق رؤى وتطلعات مستقبلية هدفها رفعة وازدهار المملكة، وتعزيز مكانتها إقليميًا وعالميًا على المستويات كافة”.
وأضاف الإبراهيم: “ونحن نحتفي بذكرى البيعة الخامسة، فإننا نستذكر ما حققته المملكة من إنجازات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله -، حيث خطت المملكة بخطى ثابتة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع كفاءته”.
وتابع معاليه قائلًا: “أولى خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة بما يُسهم في تعزيز رفاهية المواطنين، ونقف اليوم بكل فخر أمام إنجازات تنموية ضخمة ساهمت في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وجعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة”.

روابط ذات صلة

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم
الأمير خالد الفيصل يصل الظهران لإطلاق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17

الأمير خالد الفيصل يصل الظهران لإطلاق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17
“الحماية الاجتماعية” ترصد حالة تعنيف ضد طفل وتنسق مع الأمن لضبط الجاني

“الحماية الاجتماعية” ترصد حالة تعنيف ضد طفل وتنسق مع الأمن لضبط الجاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*