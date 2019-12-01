بشق الأنفس .. الملكي في قمة الدوري الإسباني

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المناطق - الرياض

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما 2-1 على مستضيفه ألافيس عبر هدف متأخر من المدافع داني كاربخال ليعتلي صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.

ووضع القائد سيرجيو راموس ريال مدريد في المقدمة بضربة رأس بعد ركلة حرة من توني كروس في الدقيقة 52 لكنه تسبب في ركلة جزاء أحرز منها صاحب الأرض هدف التعادل عبر لوكاس بيريز في الدقيقة 65.

لكن ريال مدريد أظهر الروح الجديدة في الفريق واستعاد تقدمه بعدها بأربع دقائق فقط عندما حول إيسكو تمريرة لوكا مودريتش العرضية بضربة رأس في القائم لترتد إلى كاربخال ليضعها في الشباك.

وحاول ألافيس إدراك التعادل لكن دفاع ريال مدريد صمد حيث منع مارسيلو فرصة خطيرة من تسديدة قوية بينما تصدى الحارس ألفونس أريولا لمحاولة من القائد مانو جارسيا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتصدر ريال مدريد المسابقة مؤقتا برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي سيحل ضيفا على أتليتيكو مدريد المنافس على اللقب الأحد.

وقال مارسيلو مدافع ريال مدريد “نعلم أن في ملاعب مثل هذه سيقدم المنافسون كل ما لديهم ضد ريال مدريد وتأقلمنا بشكل جيد مع الأمطار والبرد وهو أمر مهم لأن هذه المباريات يمكن أن تحسم لقب الدوري”.

وبات رصيد ألافيس، الذي خسر مرة واحدة في آخر سبع مباريات على أرضه هذا الموسم واهتزت شباكه مرتين فقط على أرضه قبل استضافة ريال مدريد، 18 نقطة في المركز 14.

وقفز ريال سوسيداد إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة عقب فوزه الكبير 4-1 على ضيفه إيبار الذي يأتي في المركز 16 وله 15 نقطة.

وأحرز فيران توريس هدفا في الدقيقة 70 ليمنح بلنسية الفوز 2-1 على ضيفه فياريال.

ورفع بلنسية رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع متقدما بخمس نقاط على فياريال الذي يأتي في المركز 13.

وعاد ريال بيتيس بفوز ثمين 2-1 من ملعب ريال مايوركا.

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