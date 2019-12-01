ليفركوزن يسقط بايرن ميونخ

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حقق باير ليفركوزن فوزا مفاجئا على مستضيفه بايرن ميونخ 2-1، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الألماني، وذلك في أول هزيمة للمدرب المؤقت هانز فليك.

وسدد بايرن ميونخ، الذي فاز بمبارياته الأربع الماضية بجميع المسابقات مع فليك، ثلاث مرات في إطار المرمى وأهدر العديد من الفرص عبر هدافه روبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري وإيفان بريشيتش.

وأكمل ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد جوناثان طاه في الدقيقة 82، لكنه صمد أمام ضغط كبير من صاحب الأرض لينتزع فوزا للذكرى.

ووجه الفريق الضيف أول ضربة في الدقيقة العاشرة عندما حول بايلي، العائد من إيقاف لمباراتين، تمريرة كيفن فولاند العرضية داخل الشباك.

وبعد انطلاقة من اللاعب البالغ عمره 22 عاما، أعاد التقدم لليفركوزن بعد دقيقة واحدة من إدراك توماس مولر التعادل لبايرن.

وتراجع بايرن، الذي فاز في آخر ست مباريات على أرضه ضد ليفركوزن، إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ المتصدر الذي تغلب 3-2 على مستضيفه بادربورن. وتقدم ليفركوزن إلى المركز السابع وله 22 نقطة.