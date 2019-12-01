احدث الأخبار

قطار التضامن” ينطلق من باريس إلى جنيف بهدف تثقيف الأوروبيين حول قضية اللاجئين ومعاناتهم
أبرز المواد
 الثلوج تضرب ولايات أميركية وخدمة الأرصاد تحذر المسافرين
أبرز المواد
 المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو
أبرز المواد
 د.آل الشيخ يدشن فعاليات وزارة التعليم للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
أبرز المواد
 حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
أبرز المواد
 ليفركوزن يسقط بايرن ميونخ
أبرز المواد
 زعيم معارض يشبه خامنئي بشاه إيران
أبرز المواد
 بشق الأنفس .. الملكي في قمة الدوري الإسباني
أبرز المواد
 بعد معاناة 10 سنوات..”أسمن” رجل في العالم يمشي مجددا
أبرز المواد
 رئيس البرازيل يتهم الممثل ديكابريو بتمويل حرائق الأمازون !
أبرز المواد
 المملكة تترأس مجموعة العشرين لعام 2020.. اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع
أبرز المواد
 الصناديق العالمية تزيد مخصصات الأسهم على حساب السيولة
أبرز المواد
قطار التضامن” ينطلق من باريس إلى جنيف بهدف تثقيف الأوروبيين حول قضية اللاجئين ومعاناتهم

قطار التضامن” ينطلق من باريس إلى جنيف بهدف تثقيف الأوروبيين حول قضية اللاجئين ومعاناتهم

أبرز المواد
الثلوج تضرب ولايات أميركية وخدمة الأرصاد تحذر المسافرين

الثلوج تضرب ولايات أميركية وخدمة الأرصاد تحذر المسافرين

أبرز المواد
المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو

المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو

أبرز المواد
د.آل الشيخ يدشن فعاليات وزارة التعليم للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

د.آل الشيخ يدشن فعاليات وزارة التعليم للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

أبرز المواد

الثلوج تضرب ولايات أميركية وخدمة الأرصاد تحذر المسافرين

الثلوج تضرب ولايات أميركية وخدمة الأرصاد تحذر المسافرين
http://almnatiq.net/?p=804635
المناطق _ وكالات

أطلقت الوكالة الوطنية لخدمة الأرصاد الجوية الأميركية اليوم، تحذيراً من عاصفة ثلجية من المتوقع أن تضرب بعض الولايات قد تجعل السفر مستحيلاً .
وتوقعت خدمة الأرصاد أن العاصفة القادمة من شرق كاليفورنيا، محملة بالثلوج تجاه ولايات الغرب الأوسط، وقد يبلغ ارتفاع الثلوج في ولايات مينيسوتا ويسكنسن وميشيغان بين 15 و 30 سنتيمتراَ.
وأشارت بأن العاصفة ستضرب ولايات شمالية شرقية صباح الأحد، وقد تتسبب بسقوط أمطار متجمدة.
يذكر أن العاصفة الثلجية تسببت بوفاة شخص واحد على الأقل في ولاية ساوث داكوتا، وأغلقت الطرق السريعة في عدة ولايات، مما أثّر على حركة المسافرين براً وجواً.

روابط ذات صلة

قطار التضامن” ينطلق من باريس إلى جنيف بهدف تثقيف الأوروبيين حول قضية اللاجئين ومعاناتهم

قطار التضامن” ينطلق من باريس إلى جنيف بهدف تثقيف الأوروبيين حول قضية اللاجئين ومعاناتهم
المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو

المملكة تُعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عاصمة الكونغو
د.آل الشيخ يدشن فعاليات وزارة التعليم للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

د.آل الشيخ يدشن فعاليات وزارة التعليم للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*