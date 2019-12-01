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الأرصاد تنبه من سحب رعدية على منطقة الباحة

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الأرصاد تنبه من سحب رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد تنبه من سحب رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=804641
المناطق _ الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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