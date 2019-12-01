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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توافق على تأسيس جمعية “إرادة التوحد” بنجران

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توافق على تأسيس جمعية “إرادة التوحد” بنجران
http://almnatiq.net/?p=804650
المناطق _ نجران

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس “جمعية إرادة التوحد” بمنطقة نجران، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن.
وتهدف الجمعية إلى توعية المجتمع بأهمية التعامل مع أطفال التوحد، ووضع الخطط والبرامج الرياضية والترفيهية لتحقيق الاندماج لأطفال التوحد في المجتمع، وتمكينهم من المشاركة في الإنتاج والتنمية الاجتماعية، وتأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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