وفاة الأديب عبد الفتاح أبو مدين

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غيب الموت ، صباح اليوم ، الأديب عبد الفتاح أبو مدين في جدة عن عمر يناهز 94 عاماً.

عبد الفتاح أبو مدين، ناقد أدبي سعودي، من أصول ليبية، من مواليد بنغازي ولكنه نشأ وترعرع في المدينة المنورة. يعد من رواد العمل المؤسسي الثقافي. شغل منصب رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة،. شهد النادي في عهده (1980-2006)، نشاطات وإسهامات ثقافية متنوعة، واليه ينسب الفضل في صياغة سياسات النادي المرتبطة بالمجتمع وتنويع منتجاته وأدواره من إقامة محاضرات وندوات ومؤتمرات، وأعمال مطبوعة ودوريات متخصصة وترجمة. أسهم في اصدار عدد من الدوريات الشهيرة على مستوى العالم العربي، كجذور الخاصة بنقد التراث العربي، ونوافذ الخاصة بالترجمة للأعمال الأدبية العالمية، وعلامات للنقد الثقافي والأدبي، والراوي، وعبقر. كما أسس مجلة الرائد الثقافية، وفي عهده تم تأسيس كيان (ملتقى النص) التابع للنادي الأدبي والثقافي بجدة، وجماعة (حوار). رأس تحرير صحيفة البلاد (صوت الحجاز) لمدة سبعة سنوات، وأسهمت سياساته في الخروج بالمؤسسة الصحافية العريقة من المديونية إلى الربحية بفائض ضخم. كما رأس تحرير المحلق الأسبوعي لصحيفة عكاظ، وجعله ينافس العدد اليومي المدعوم مالياً.

سيرته الذاتية

ـ درس المرحلة الابتدائية في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة، وتخرَّج بعد عام دراسي وأربعة اشهر واضطر إلى عدم إكمال الدراسة لضيق حال خاله، الذي كان يعوله بعد إحالته على التقاعد.

حياته العملية:

ـ عيّن في قيد الأوراق الصادرة في الجمارك منذ 5/10/1366 واستقر به المقام في جدة.

العمل الصحافي:

ـ يقترن اسم الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين بعملين صحفيين في جدة بجريدة (الأضواء)، وهي أول جريدة تصدر في جدة في العهد السعودي، أصدرها بالاشتراك مع محمد سعيد باعشن في عام 1377هـ و (الرائد) التي كان مؤسسها ومديرها ورئيس تحريرها، أصدرها في عام 1379هـ/1959م.

ـ أصدر سلسلة كتاب (الأضواء) وهي سلسلة شهرية؛ عن جريدة الأضواء وقد رأس تحريرها، صدر عنها في عام 1958م ستة كتب خامسها باسم (في النقد الجديد).

ـ وذكر عنه في (الموسوعة الأدبية) التي صدرت سنة 1400هـ أنه تولى منصب مدير تحرير العدد الأسبوعي من (عكاظ) فترة من الزمن. استطاع من خلالها أن يجعل من هذا العدد ملتقى رحباً رفيع المستوى..

ـ ثم تولى مدير عام الإدارة في مؤسسة البلاد للطباعة والنشر. ثم اختير عضواً منتدباً لدار البلاد للطباعة والنشر.

ـ ومن المشاركين في نادي جدة الأدبي منذ تأسيسه عام 1395هـ ثم أصبح رئيساً لهذا النادي بعد وفاة الأستاذ محمد حسن عواد ـ يرحمه الله ـ عام 1401هـ.

ـ قرأ لطه حسين في سنة 1368هـ وبدأ الكتابة منذ عام 1370هـ في الأدب والاجتماع.

ـ قال عنه علي جواد الطاهر في معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية: لو جُمع كلُ ما كتبه (لخرج منه أكثر من كتاب) غير كتابه ((أمواج وأثباج)) الذي صدر في عام 1378هـ ويذكر أن لأبي مدين نصيباً من اللغة الإيطالية ونصيباً من اللغة الإنجليزية.

مؤلفاته:

ـ أمواج وأثباج ـ في النقد الأدبي.

ـ في معترك الحياة ـ مقالات في الأدب والحياة.

ـ وتلك الأيام ـ تجربته في الصحافة.

ـ الصخر والأظافر ـ مقالات ودراسات نقدية.

ـ حمزة شحاته.. ظلمه عصره ـ دراسة لبعض شعر الأديب الكبير حمزة شحاته ـ رحمه الله ـ.

ـ هؤلاء عرفت ـ أحاديث عن بعض من عرف وخالط.

ـ الحياة بين الكلمات ـ بحوث في النقد.

ـ وعلامات ـ مقالات أدبية.

ـ الذين ضل سعيهم ـ نقد لمنكر السنّة النبوية.

ـ من أحاديث الحياة ـ بحوث أدبية وقضايا اجتماعية وإصلاحية.

صدر فيه كتابا تكريميا بعنوان (مسيرة عطاء الفتى مفتاح) وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من التوقيعات التي كتبها مثقفون سعوديون عايشوا مسيرة عبد الفتاح أبو مدين، تعبيرا عن الامتنان لتجربته ودوره الريادي.