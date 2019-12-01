مطالبة بإعدام النائبة الأمريكية الهان عمر بتهمة التجسس لإيران وقطر

المناطق _ الرياض

قالت وسائل إعلام أمريكية أن النائبة الأمريكية “دانييل ستيلا” طالبت في سلسلة تغريدات تنفيذ عقوبة الإعدام ضد النائبة الأمريكية من أصل صومالي “الهان عمر”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، نشرت ستيلا، على حساب حملتها الانتخابية، تغريدة تنص على أنه “إذا ثبت أن عمر سلمت معلومات حساسة إلى إيران فيجب محاكمتها بتهمة الخيانة وإعدامها شنقا”.

وجاء ذلك على خلفية اتهامات، تتحدث عن تجنيد عمر من قبل مسؤولين قطريين كي تسلم معلومات استخباراتية إلى الدوحة وطهران.

من جانبها قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” أنه تم تجنيد إلهان عمر من قبل حكومة النظام القطري، وتلقت تمويلاً منهم، ونقلت إليهم معلومات حساسة نقلوها بدورهم إلى إيران، حسبما كشفت دعوى قضائية جديدة مرفوعة بمحكمة فلوريدا.

إلى ذلك فإن تقارير نقلتها صحيفة “اليوم السابع” المصرية قالت إن شهادات من مسئولين أمريكيين أن نائبة الكونجرس الأمريكي هي الذراع الذي يحركه قطر وتركيا من أجل خدمتهم في أمريكا، إضافة إلى الخدمات التي تخدمها لجماعة الإخوان الإرهابية في أمريكا من أجل التحريض ضد بعض الدول العربية من أبرزها المملكة وإيران.

الجدير بالذكر إن إلهان عمر الاخوانية عرفت بتشددها ضد المملكة ومحاربتها لها وسعت لتشويه صورة المملكة في وسائل الإعلام الأمريكية بعد حادثة مقتل المواطن “جمال خاشقجي”.