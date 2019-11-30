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تعليم تبوك يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

تعليم تبوك يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

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تعليم تبوك يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

تعليم تبوك يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=804665
تبوك _ فايز السميري
تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومدارس المنطقة هذا الأسبوع بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين  لمبايعته ملكاً على البلاد، وتوليه مقاليد الحكم فيها.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري أن الإدارة أعدت فعاليات وبرامج متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وتفعيلها في المدارس، مشيرًا إلى أن الجميع يحتفي بهذه المناسبة بمشاعر تملؤها روح الغبطة والتفاؤل بمستقبل مشرق للوطن، تحت قيادة رشيدة، حققت وخلال فترة وجيزة العديد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف: بلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات، وستظل وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة أساس؛ للحفاظ على الوطن والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات.
وتابع: هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا، وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا فهي فهي خمسة أعوام مضت قصيرة من عمر الزمن، كبيرة بحجم المنجزات، شهدت فيها المملكة توجهات متسارعة نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة، والرعاية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، .
مضيفاً لقد حظي قطاع التعليم بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – إداركاً بأن التقدم مقترن بالتعليم في مختلف أشكاله ومستوياته، حرصًا على صناعة جيل قادر على بناء مستقبل وطنه ونقله لمصاف الدول المتقدمة.

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