ضبط 7 أطنان حطب محلي من 11 مخالف يقومون بالاحتطاب الجائر

المناطق _ الدمام

تمكنت بلدية غرب الدمام ضمن حملة مشتركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وبمساندة من الضبط الإداري بشرطة الدمام، مؤخراً من ضبط ٧ أطنان من الحطب المحلي، من 11 مخالف يقومون بالاحتطاب الجائر الذي يهدد الرقعة الخضراء والإضرار بالبيئة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية ممثلة بإدارتي صحة البيئة والأسواق قامت بالحملة المشتركة على مخالفي نظام المراعي والغابات، ونتج عنها ضبط ٧ أطنان من الحطب المحلي، مؤكدا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، بحق العابثين بالثروة البيئة من خلال الاحتطاب وقطع الأشجار.

وأشار القحطاني أن هذه الحملة تهدف الى الحد من الاحتطاب الجائر الذي يهدد الرقعة الخضراء ويزيد التصحر، وبالتالي يقضي على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية، حيث تشكل المناطق البرية في المملكة معلماً بيئياً بارزاً وتتميز بتداخل خصوصياتها، كما تشكل الخواص البيئية أهم معالم المناطق البرية التي يتكون نظامها البيئي من منظومة من البيئات الطبيعية، ومن ضمنها الأشجار ذات الأهمية الوطنية والبيئية، مشيرا الى أن ما يقوم به المخالفين الذين يمارسون الاحتطاب الجائر يؤثر على الغطاء النباتي الطبيعي، ويؤدي الى اختفاء وتدهور مقومات الجمال الطبيعي لمتنزهاتنا البرية، وتدهور غطائها النباتي، وما يترتب عليه من تصحر وزحف للرمال واختلال في التوازن البيئي، ويقضي على المراعي الطبيعية بشكل يؤثر على الثروة الحيوانية.