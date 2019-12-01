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المرصد السوري: الصراع المستمر يودي بحياة أكثر من 800 شخص في نوفمبر

المرصد السوري: الصراع المستمر يودي بحياة أكثر من 800 شخص في نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=804679
المناطق - وكالات

أدى الصراع المستمر في سوريا منذ سنوات إلى مقتل 800 شخص خلال نوفمبر المنصرم.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن من بين 805 أشخاص قُتلوا في نوفمبر المنصرم، فإن هناك 227 مدنيًا بينهم 44 طفلًا دون سن الثامنة عشر و 29 امرأة.
وقال: إن 79 من القتلى سقطوا في قصف للطائرات الحربية الروسية.
وأضاف أن من بين القتلى 241 من مقاتلي الفصائل المسلحة، و 137 من قوات النظام، و 71 من قوات سورية الديمقراطية (قسد).

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