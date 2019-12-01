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أمانة الشرقية : تنفيذ 28 عقد لمشاريع استثمارية في بلديات مدن ومحافظات المنطقة خلال العام الحالي

أمانة الشرقية : تنفيذ 28 عقد لمشاريع استثمارية في بلديات مدن ومحافظات المنطقة خلال العام الحالي
http://almnatiq.net/?p=804680
المناطق _ الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذ عدد من عقود المشاريع الاستثمارية, في مدن ومحافظات المنطقة، والتي تنفذها وكالة شؤون البلديات, حيث بلغ إجمالي العقود ٢٨ عقد خلال هذا العام 2019م .

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن أحمد شويل، أن العقود الجديدة التي تم إبرامها 7 عقود، إضافة إلى 21 عقد تم تمديده في مدن ومحافظات ” بقيق, الجبيل, رأس تنورة, الخفجي, النعيرية, قرية العليا, عريعرة, جوف بني هاجر, عين دار, الرفيعة, الصرار, مليجا, القليب“.

وأبان بأن اللجنة الاستثمارية بوكالة شؤون البلديات عملت على تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع والمنطقة المحيطة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية والقرى التابعة وإثراء الخريطة الاستثمارية في البلديات المرتبطة وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص بعدد من الفرص والمساحات متنوعة الأنشطة، حسب خطة الوكالة الاستثمارية والتي تشمل الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية.

وأكد ” سعيد شويل” حرص الأمانة على توفير سبل الراحة للمواطن والمقيم، من خلال تنوع المشاريع الاستثمارية و التي يتم العمل عليها حاليا، والتأكد من نسب إنجازها، ووجه كافة الادارات والبلديات المرتبطة بالتأكيد على بذل المزيد من الجهد لتسليم المواقع بالوقت المحدد لتتوافق مع المدة الزمنية لكل مشروع ليتم الاستفادة منه وتعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة ” حفظها الله ” على إقامة المشاريع وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وأشار الى التوجيهات الداعمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله , وكذلك متابعة وتوجيه ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية ومتابعة مشروعاتها المنفذة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير

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