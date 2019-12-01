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سمو أمير الشرقية يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة في إيفاء

سمو أمير الشرقية يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة في إيفاء
http://almnatiq.net/?p=804683
الدمام _ فهد المريخي
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشهر المقبل، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي تنظمه جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة في الواحد من ديسمبر 2019م ولمدة ثلاثة أيام.
وثمن مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لفعاليات الجمعية لليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي ينطلق من حرص سموه على جميع شؤون ذوي الإعاقة وتوفير سبل التمكين لهم ليمارسوا دورهم المأمول في برامج وخطط المملكة.
وأشار المحبوب أن الفعاليات المصاحبة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ستقدم اركان تعريفية عن الجمعية في المجال الطبي والتعليمي بالأضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
مبيناً بأن الجمعية لها أهداف وهي تشخيص وتقويم  جميع الأعاقات النمائية لدى الأطفال حتى سن 18 سنة بواسطة فريق طبي متخصص في مجال التأهيل وبمساعدة فريق عمل متخصص بالأضافة إلى تشخيص وتقويم الأعاقة الحركية للبالغين والتي تكون بحاجة إلى تدخل عن طريق الأطراف الصناعية والجبائر والوحدات التأهيلية بواسطة الفريق الطبي والفني المتخصيين في هذا المجال.
مضيفاً بأن الجمعية تقدم برامج تأهيلية للأطفال والكبار ذكور وإناث في العلاج الطبيعي والنطق والسمع والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي والعلاج المائي والتأهيل المهني والأطراف والجبائر سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو حوادث أو أمراض.
مؤكداً بأن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق كفلها النظام في المملكة العربية السعودية وهي حق التعليم والصحة والعمل وحق المشاركة المجتمعية واحترام الخصوصية وغيرها مما يمنحهم كافة المميزات التي لابد أن يحظى بها جميع المواطنين.

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