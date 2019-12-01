936 مستفيدا من الفعاليات الإرشادية بصحة حفر الباطن

المناطق _ حفر الباطن

نظم مستشفى الرعاية المديدة بصحة حفرالباطن 11 فعالية خلال ثلاثة أشهر حيث أستفاد من الفعاليات والحملات المتنوعة 936 مستفيد عبر برامجها الوقائية و العلاجية وما تم تقديمه من نصائح وإرشادات استهدفت كافة الشرائح في المجتمع بهدف توعيتهم في كل ما يخص التثقيف الصحي ، والمعلومات الصحية من خلال الإتصال المباشر مع الأطباء والأخصائيين في التوعية كما اشتملت الأركان والحملات والفعاليات على الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية

وتحرص صحة حفرالباطن على تحقيق تطلعات القيادة للأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تنفيذ

الحملات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية لتوعية أفراد المجتمع بأهمية التثقيف الصحي والمساهمة في إنشاء جيل على قدر عالي من الوعي الصحي