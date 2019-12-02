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هذا ما يفعله التوتر النفسي بصحتك

هذا ما يفعله التوتر النفسي بصحتك
http://almnatiq.net/?p=804701
المناطق - الرياض

يشكل التوتر النفسي المستمر خطرا كبيرا على صحة الإنسان، حيث يجعله عرضة لإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور إنجو فروبوزه، إن التوتر النفسي المستمر يهدد الصحة، ويرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس.

كما يعد المغنيسيوم سلاحا فعالا لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول الموز. ومن المهم أيضا تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان بحيث لا يكون إيقاعه محموما.

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