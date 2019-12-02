احدث الأخبار

الصين لا تريد “تعريفات” بأولى مراحل الاتفاق مع واشنطن
أبرز المواد
 كأس دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض
أبرز المواد
 العقل أم القلب.. أيهما أفضل لاتخاذ القرارات المصيرية؟
أبرز المواد
 أم تهتف فرحا لسجن ابنها.. والسبب جريمة “بشعة”
أبرز المواد
 هذا ما يفعله التوتر النفسي بصحتك
أبرز المواد
 ليونغبرغ: التنبؤ بمستقبلي مع أرسنال سابق لأوانه
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يقلد المقدم سعد بن زيد الحميداني مدير أمن الطرق بالمحافظة رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 ليستر سيتي يخطف وصافة الدوري الإنجليزي.. ومانشستر يونايتد وأرسنال يتعثران مجددا
أبرز المواد
 4 مليارات دولار تم سحبها من البنوك اللبنانية منذ سبتمبر
أبرز المواد
 شاهد لحظة انتحار طالب مصري من أعلى برج في القاهرة
أبرز المواد
 محافظ الطائف يدشن عمال معسكر “بادر” التدريبي الذي يقيمه برنامج “بادر لحاضنات ومسرعات التقنية”
منطقة مكة المكرمة
 انطلاق الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة وسط حضور لافت
أبرز المواد
الصين لا تريد “تعريفات” بأولى مراحل الاتفاق مع واشنطن

الصين لا تريد “تعريفات” بأولى مراحل الاتفاق مع واشنطن

أبرز المواد
كأس دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض

كأس دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض

أبرز المواد
العقل أم القلب.. أيهما أفضل لاتخاذ القرارات المصيرية؟

العقل أم القلب.. أيهما أفضل لاتخاذ القرارات المصيرية؟

أبرز المواد
أم تهتف فرحا لسجن ابنها.. والسبب جريمة “بشعة”

أم تهتف فرحا لسجن ابنها.. والسبب جريمة “بشعة”

أبرز المواد

الصين لا تريد “تعريفات” بأولى مراحل الاتفاق مع واشنطن

الصين لا تريد “تعريفات” بأولى مراحل الاتفاق مع واشنطن
http://almnatiq.net/?p=804705
المناطق - وكالات

قالت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، الأحد، نقلا عن مصادر لم تحددها، إن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءا من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن، وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وأضافت “غلوبال تايمز” التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ” تعهد الولايات المتحدة بإلغاء التعريفات المقرر في 15 ديسمبر لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات”، في إشارة إلى رسوم إضافية ستفرض على الواردات من الصين في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويوم الثلاثاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن في “المخاض الأخير” لاتفاق يهدف لإنهاء الحرب التجارية مع الصين، المستمرة منذ 16 شهرا بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني تشي جينبينغ رغبته في إبرام اتفاق تجاري.

كما أجرى كبار المفاوضين التجاريين من البلدين محادثات مجددا، واتفقوا على العمل لحل القضايا المتبقية.

وقال خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض لرويترز الشهر الماضي إن توقيع الاتفاق الأولي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد مع ضغط الصين من أجل تراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق واسع.

وكان مقررا في الأساس توقيع الاتفاق في نهاية نوفمبر.

وقال مصدر مطلع لرويترز أيضا إن مسؤولين أميركيين قد يزورون الصين عقب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

كأس دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض

كأس دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض
العقل أم القلب.. أيهما أفضل لاتخاذ القرارات المصيرية؟

العقل أم القلب.. أيهما أفضل لاتخاذ القرارات المصيرية؟
أم تهتف فرحا لسجن ابنها.. والسبب جريمة “بشعة”

أم تهتف فرحا لسجن ابنها.. والسبب جريمة “بشعة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*