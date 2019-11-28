احوال حائل تواصل تفعيل خدماتها تحت شعار ( هويتي إنتمائي)

المناطق - حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات والمواطنات وذلك على النحو التالي:

١-مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل اليوم الأحد بتاريخ٤-٤-١٤٤١ وكذلك محافظة الشملي لمدة يومين.

٢-الثانوية الثامنة وكذلك الثانوية الأولى بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ٦-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.

٣-الثانوية الرابعة والعشرون وكذلك ثانوية منار العلم الأهلية بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء ٧-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.

٤-الثانوية الثالثة والعشرون وكذلك الثانوية الثامنة عشر بتاريخ ٨-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.