تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات والمواطنات وذلك على النحو التالي:
١-مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل اليوم الأحد بتاريخ٤-٤-١٤٤١ وكذلك محافظة الشملي لمدة يومين.
٢-الثانوية الثامنة وكذلك الثانوية الأولى بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ٦-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٣-الثانوية الرابعة والعشرون وكذلك ثانوية منار العلم الأهلية بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء ٧-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٤-الثانوية الثالثة والعشرون وكذلك الثانوية الثامنة عشر بتاريخ ٨-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
احوال حائل تواصل تفعيل خدماتها تحت شعار ( هويتي إنتمائي)
تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات والمواطنات وذلك على النحو التالي:
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