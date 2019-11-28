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أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

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احوال حائل تواصل تفعيل خدماتها تحت شعار ( هويتي إنتمائي)

احوال حائل تواصل تفعيل خدماتها تحت شعار ( هويتي إنتمائي)
http://almnatiq.net/?p=804725
المناطق - حائل

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها عبر الحقائب المتنقلة النسائية ضمن حملة( هويتي إنتمائي) لإصدار الهوية الوطنية للطالبات والمواطنات وذلك على النحو التالي:
١-مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل اليوم الأحد بتاريخ٤-٤-١٤٤١ وكذلك محافظة الشملي لمدة يومين.
٢-الثانوية الثامنة وكذلك الثانوية الأولى بمنطقة حائل بتاريخ الثلاثاء ٦-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٣-الثانوية الرابعة والعشرون وكذلك ثانوية منار العلم الأهلية بمنطقة حائل بتاريخ الأربعاء ٧-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.
٤-الثانوية الثالثة والعشرون وكذلك الثانوية الثامنة عشر بتاريخ ٨-٤-١٤٤١ لمدة يوم واحد فقط.

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