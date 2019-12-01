أمير نجران يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، حيث أعطى سموه اللقاح الفموي لأول طفل وطفلة في الحملة.

وأوضح نائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أن الحملة تستهدف 51 ألفا و553 طفلًا وطفلة دون سن الخامسة، وتنفذها 213 فرقة صحية، من بينها 143 فرقة ميدانية، و 70 ثابتة في المراكز الصحية لتحصين الأطفال من هذا المرض من خلال الفرق الطبية التي تقوم بزيارة المنازل وتطعيم الأطفال ضد الشلل لزيادة الحالة المناعية للأطفال اقل من خمس سنوات من العمر .

مما يذكر أن الجرعة الثانية لحملة شلل الأطفال الفموي ستنطلق الأحد 24 جمادى الأولى المقبل، وتستمر خمسة أيام.