قرعة مرتقبة لربع ونصف نهائي “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” في الرياض

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تجرى الأربعاء القادم في العاصمة السعودية الرياض مراسم قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020.

واكتملت مؤخراً أضلاع الأندية المتأهلة من دور الـ 16 إلى الدور ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد لم يحسم بعد حائر بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي، اللذان اتفقا على إقامة لقاء الإياب بينهما في الـ 16 من ديسمبر الحالي في الجزائر.

وحجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد في ربع نهائي البطولة، بعد تخطيه عقبة نظيره الوصل الإماراتي، بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إذ حسم الاتحاد مباراة الذهاب في مدينة دبي بالفوز 2-1، قبل أن يكرر انتصاره على ملعبه ووسط أنصاره في جدة بهدفين دون رد.

ولحق الشباب بمواطنه الاتحاد، بعد تأهل صعب ومثير على حساب شباب الأردن الأردني بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين، بعدما حسم الشباب السعودي لقاء الذهاب في العاصمة الرياض بهدف قاتل في الدقيقة الـ 89، قبل أن يعود بتعادل مثير بنتيجة 1-1، قبل نهاية الوقت الأصلي من مباراة العودة بـأربعة دقائق فقط.

وانضم فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بهدف لكل منهما في مدينتي آسفي وتونس على الترتيب، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق المغربي، ليقصي حامل لقب نسخة 2017.

وفي مواجهة هي الأكثر إثارة في البطولة حتى الآن، قدم فريقا الرجاء والوداد، قطبي المغربي، صورة مشرفة للكرة العربية بعد أداء مميز داخل الملعب وعلى المستوى الجماهيري أيضا في المباراتين.

الرجاء استضاف المباراة الأولى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ونجح الوداد في الخروج بنتيجة إيجابية بالتعادل 1-1، منحته أفضلية قبل الإياب، بينما شهدت مباراة العودة إثارة وندية وأحداثاً درامية، وتقدم الوداد بنتيجة 4-1، قبل أن يسجل الرجاء ثلاثة أهداف متتالية بين الدقيقتين 74 و94، منحته تأهلاً مثيراً إلى المرحلة المقبلة، وسط حالة من الذهول سيطرت على كل من تابع اللقاء.

وفي مواجهة أخرى، كرر الاتحاد الاسكندري المصري فوزه على المحرق البحريني، وتغلب عليه بهدف دون رد، ليضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة بنتيجة 3-0، بعد انتصاره ذهاباً بهدفين دون رد، كذلك حجز فريق الشرطة العراقي مقعده بين الثمانية الكبار، بعد أن تجاوز نظيره نواذيبو الموريتاني بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فالشرطة حقق فوزاً غالياً خارج ملعبه بهدف دون رد، قبل أن يكرر تفوقه بنتيجة كبيرة قوامها 5 أهداف دون مقابل في العودة، فيما لحق الإسماعيلي المصري بمواطنه الاتحاد الاسكندري بعد فوزه بنفس النتيجة 2-0 ذهاباً وإياباً على الجزيرة الإماراتي، لينتظر منافسه في المرحلة المقبلة من البطولة.