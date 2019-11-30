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أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من مليون م2

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أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من مليون م2

أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من مليون م2
http://almnatiq.net/?p=804750
المناطق - أبها

كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 1.900.000مليون م2 من الأراضي الحكومية في في مدينة أبها خلال الشهر الماضي  .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة قد أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار الى انه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 1.980.000 مليون م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية ، منوها الى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين .
مؤكداً بأن الأمانة ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير و سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية .
محذرا من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية ، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.
و تأتي تلك الأعمال ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، و بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير  .

 

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