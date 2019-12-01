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أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

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أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=804754
المناطق - أبها

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 3429 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة تفتيشية رقابية  للبلدية.
من جانبه أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية و المهنية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .
وأكد الحميدي على أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وقد تم رصد نحو1036 مخالفة صحية بجانب إغلاق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية ، وذلك بعد أكثر من 1820 جولة ميدانية قام بها المراقبين, حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة ، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

 

 

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