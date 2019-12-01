صحيفة بريطانية: العراق ينهار والغضب يتزايد من نفوذ إيران

المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “ذا غارديان” The Guardian البريطانية، نقلاً عن مسؤول مقرب من النظام الإيراني، أن طهران مرعوبة وتشعر بالذعر من أحداث العراق ولبنان. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تخشى من تدخل قبائل العراق ضدها، وحذرت من دفع العراق نحو صراع مسلح بعد حرق قنصليتها في النجف.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة في تقريرها، إن البرلمان العراقي سيبدأ عملية انتخاب زعيم جديد بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، حيث سيتعين على خليفته مواجهة الاضطرابات الشديدة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد، والتي دفعت قوات الأمن ضد المتظاهرين منذ ما يقرب من شهرين.

وتتصاعد المخاوف من أن البلاد قد تنهار تماماً وسط هذا الصراع.