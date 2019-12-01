احدث الأخبار

“بلدية الحازمي ” في بيشة : ذكرى البيعة تتجدد فيها العزة والتنمية والرخاء والوفاء للوطن
منطقة عسير
 فريق الأمن العام يتوج نجاحاته ويحقق المركز الأول في ثلاث فئات في ختام منافسات رالي الرياض
الرياضة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7901.93 نقطة
أبرز المواد
 أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة
منطقة جازان
 صحيفة بريطانية: العراق ينهار والغضب يتزايد من نفوذ إيران
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي
منطقة عسير
 أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من مليون م2
منطقة عسير
 قرعة مرتقبة لربع ونصف نهائي “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” في الرياض
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال
منوعات
 خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين
أبرز المواد
 شاهد.. جامع “الجزائر الأعظم” ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً تعريفيًا بمبادرات الجمارك لتيسير التجارة
المنطقة الشرقية
“بلدية الحازمي ” في بيشة : ذكرى البيعة تتجدد فيها العزة والتنمية والرخاء والوفاء للوطن

“بلدية الحازمي ” في بيشة : ذكرى البيعة تتجدد فيها العزة والتنمية والرخاء والوفاء للوطن

منطقة عسير
فريق الأمن العام يتوج نجاحاته ويحقق المركز الأول في ثلاث فئات في ختام منافسات رالي الرياض

فريق الأمن العام يتوج نجاحاته ويحقق المركز الأول في ثلاث فئات في ختام منافسات رالي الرياض

الرياضة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7901.93 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7901.93 نقطة

أبرز المواد
أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة

منطقة جازان

صحيفة بريطانية: العراق ينهار والغضب يتزايد من نفوذ إيران

صحيفة بريطانية: العراق ينهار والغضب يتزايد من نفوذ إيران
http://almnatiq.net/?p=804757
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “ذا غارديان” The Guardian البريطانية، نقلاً عن مسؤول مقرب من النظام الإيراني، أن طهران مرعوبة وتشعر بالذعر من أحداث العراق ولبنان. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تخشى من تدخل قبائل العراق ضدها، وحذرت من دفع العراق نحو صراع مسلح بعد حرق قنصليتها في النجف.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة في تقريرها، إن البرلمان العراقي سيبدأ عملية انتخاب زعيم جديد بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، حيث سيتعين على خليفته مواجهة الاضطرابات الشديدة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد، والتي دفعت قوات الأمن ضد المتظاهرين منذ ما يقرب من شهرين.

وتتصاعد المخاوف من أن البلاد قد تنهار تماماً وسط هذا الصراع.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7901.93 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7901.93 نقطة
قرعة مرتقبة لربع ونصف نهائي “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” في الرياض

قرعة مرتقبة لربع ونصف نهائي “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” في الرياض
خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين

خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*