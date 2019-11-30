أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وافتتح سموه الاجتماع بكلمة نوّه فيها بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات مما يمكن اللجنة من المقيام بمهامها الموكلة إليها والتنسيق بين الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية بما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

وتم خلال الاجتماع بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها استعراض ما تم تنفيذه من توصيات في محاضر اللجنة السابق ، والإجراءات الاحترازية والخطط المعدة من قبل الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمختلف محافظات وقرى المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع استعرض تقرير الدفاع المدني وأمانة المنطقة وإدارة المياه بالمنطقة التي تشمل الرقابة وأعمال الصيانة وتصريف السيول وغيرها من الأعمال المناطة بالجهات الحكومية وضمن مهام وأعمال اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة , وضرورة العمل على التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية كافة الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب , واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حيال ما تم بحثه من موضوعات ومنها التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة وضع الأمطار بالمنطقة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومساعد مدير الدفاع المدني بجازان الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وأعضاء اللجنة.