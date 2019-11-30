احدث الأخبار

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة
منطقة جازان
 صحيفة بريطانية: العراق ينهار والغضب يتزايد من نفوذ إيران
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي
منطقة عسير
 أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من مليون م2
منطقة عسير
 قرعة مرتقبة لربع ونصف نهائي “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” في الرياض
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال
منوعات
 خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين
أبرز المواد
 شاهد.. جامع “الجزائر الأعظم” ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً تعريفيًا بمبادرات الجمارك لتيسير التجارة
المنطقة الشرقية
 احوال حائل تواصل تفعيل خدماتها تحت شعار ( هويتي إنتمائي)
منطقة حائل
 مؤسسة النقد تطرح مسودة “نظام المدفوعات وخدماتها” لطلب مرئيات العموم
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني
أبرز المواد
أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة

منطقة جازان
صحيفة بريطانية: العراق ينهار والغضب يتزايد من نفوذ إيران

صحيفة بريطانية: العراق ينهار والغضب يتزايد من نفوذ إيران

أبرز المواد
أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

أمانة عسير تغلق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الأسبوع الماضي

منطقة عسير
أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من مليون م2

أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من مليون م2

منطقة عسير

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=804760
جازان - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.
وافتتح سموه الاجتماع بكلمة نوّه فيها بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات مما يمكن اللجنة من المقيام بمهامها الموكلة إليها والتنسيق بين الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية بما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.
وتم خلال الاجتماع بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها استعراض ما تم تنفيذه من توصيات في محاضر اللجنة السابق ، والإجراءات الاحترازية والخطط المعدة من قبل الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمختلف محافظات وقرى المنطقة.
وجرى خلال الاجتماع استعرض تقرير الدفاع المدني وأمانة المنطقة وإدارة المياه بالمنطقة التي تشمل الرقابة وأعمال الصيانة وتصريف السيول وغيرها من الأعمال المناطة بالجهات الحكومية وضمن مهام وأعمال اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة , وضرورة العمل على التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية كافة الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب , واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حيال ما تم بحثه من موضوعات ومنها التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة وضع الأمطار بالمنطقة.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومساعد مدير الدفاع المدني بجازان الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وأعضاء اللجنة.

 

روابط ذات صلة

وكلاء إمارة جازان : الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تعزز مكانة وتقدم المملكة نحو المستقبل

وكلاء إمارة جازان : الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تعزز مكانة وتقدم المملكة نحو المستقبل
نائب أمير منطقة جازان: رافعا التهنئة بذكرى البيعة الخامسة .. “خادم الحرمين يقود المملكة نحو مستقبل عظيم برؤية ثاقبة”

نائب أمير منطقة جازان: رافعا التهنئة بذكرى البيعة الخامسة .. “خادم الحرمين يقود المملكة نحو مستقبل عظيم برؤية ثاقبة”
أمير منطقة جازان : خادم الحرمين الشريفين قائد حكيم أولى الوطن والمواطن كل عناية واهتمام

أمير منطقة جازان : خادم الحرمين الشريفين قائد حكيم أولى الوطن والمواطن كل عناية واهتمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*