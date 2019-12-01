فريق الأمن العام يتوج نجاحاته ويحقق المركز الأول في ثلاث فئات في ختام منافسات رالي الرياض

يواصل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية توهجه في سبقات الرالي ويؤكد ذلك تميزه في رالي الرياض (٢٠١٩) بعد اكتساحه للمركز الأول في ثلاث فئات من السباق الذي شارك به قرابة (٩٤) متسابقاً ومحترفاً على المستوى الدولي والعالمي بمسافة ٥٠٠ كيلو تقريباً، وبالرغم مما تعرض له قائد الفريق المقدم شاكر بن سليمان التويجري من أعطال في المرحلة الثانية إلا أنه تدارك السباق في المرحلة الأخيرة وحقق لقب المركز الأول في فئة (T3).

كما حصد عضو الفريق المتسابق مطير الشمري لقب المركز الأول في فئة (T1.N) بفارق زمن يقدر ب (٥:٣٥) دقيقة عن أقرب منافسيه مما يؤكد على شراسة السباق، وفي فئة (الدراجات النارية ذات الأربع إطارات) فقد استحوذ فريق الأمن العام على المراكز الثلاث الأولى يتقدمهم البطل سفيان العمر، حيث توّج الأبطال على منصة التتويج في موسم الدرعية بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وبهذه المناسبة، رفع قائد الفريق المقدم شاكر التويجري التهنئة لمقام وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مثمناً لسموه ما يحظى به الفريق من دعمٍ لا محدود ولمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على حرصه واهتمامه بمنسوبي الأمن العام وظهورهم بالصورة المشرفة في المحافل والمنافسات الرياضية ولسعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن لمتابعته المستمرة والمتواصلة، مؤكداً بأن أعضاء الفريق عاقدون العزم على المضي قدماً في تحقيق النتائج الإيجابية ويقدمون هذا الإنجاز إهداءًاً (لشهداء الواجب) وذويهم.