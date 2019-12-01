مسؤولو إمارة جازان : نجدد الولاء والطاعة مع الذكرى الخامسة لبيعة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين

جازان - فضة عطيف

تعد الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مرحلة قادمة جديدة من مراحل وفصول التطور واكمال مسيرة البناء والتنمية والنهضة والتي تقود المملكة نحو المستقبل في خطوات واسعة من أجل تقديم الخير والرخاء والرفاهية لكل أبناء الوطن متمسكا في ذلك بكتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – والقيم الثابتة التي سارت عليها هذه الدولة المباركة منذ توحيدها .

سائلا الله عزوجل أن ينصر الجنود البواسل وأن يديم أفراح الوطن وعزه ومجده في ظل قيادته الحكيمة وشعبه العظيم.

أ. تريحيب بن عماش بن حفيظ

مدير عام مكتب سمو أمير منطقة جازان

تحل علينا الذكرى الخامسة لبيعة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، وهي تحمل مشاعر عظيمة في نفوس ابناء هذا الوطن الغالي ، فها هو القائد الحكيم يواصل مسيرة القيادة والعطاء لهذا الوطن باقتدار وحكمة ، ويسير بالوطن نحو رؤية حديثة والتي أسسها الملك المؤسس –طيب الله ثراه- وتولى قيادتها أبناؤه الملوك من بعده، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد الرؤية والتنظيم والتحديث والتطوير الاقتصادي والإداري والعسكري.

داعيا الله عزوجل أن يديم أفراح الوطن وعزه ونعمه تحت ظل قيادته الحكيمة .

أ. احمد بن هادي الراجحي

امين عام مجلس المنطقة