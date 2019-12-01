جامعة الجوف توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين

الجوف - محمد الحسن

وقعت جامعة الجوف مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع إطار للتعاون المشترك بين الطرفين وإثراء العمل بالجانب المهني

والعلمي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة.

وتتضمن المذكرة التنسيق بين الطرفين لإقامة دورات تدريبية في منطقة الجوف واعتماد جميع المهندسين من طلاب وخريجي كليات الهندسة وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الجوف بعد إتمام الإجراءات المطلوبة للاعتماد المهني، المشاركة في دعم المؤتمرات والفعاليات التي يقدمها الطرفان في التعليم الهندسي.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة الجوف معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري، ومن جانب الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان

الشمري، الأمين العام للهيئة، وقد حضر التوقيع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي والمهندس أحمد القايد رئيس هيئة المهندسين في منطقة الجوف.