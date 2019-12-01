رئيس الهلال الأحمر: الخدمات الإسعافية تشهد تطورًا غير مسبوقًا بدعم قيادتنا الرشيدة

الجوف - محمد الحسن

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله-، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، وما شهدته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات رائدة في شتى مناحي الحياة.

وثمن معاليه في تصريح بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-: الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع الصحي والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، وما شهدته الخدمات الإسعافية من عمليات تطوير شاملة تستهدف رفع جودة الخدمات والبرامج الإسعافية في كافة مناطق المملكة وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وقال الدكتور القاسم: “نفخر في هيئة الهلال الأحمر السعودي بما حققناه خلال الأعوام الماضية من إنجازات ومبادرات للنهوض بالعمل الإسعافي ورفع كفاءة الخدمات الإسعافية من خلال استخدام أحدث البرامج والأنظمة التقنية المعمول بها دوليًا، وما كان ذلك ليتحقق إلا بتوفيق الله وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله- وبجهود وإصرار أبناء هذه الوطن المخلصين.

وأضاف معاليه أن منظومة العمل الإسعافي في المملكة شهدت تطورًا ملحوظًا وحضورًا لافتا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد المراكز الاسعافية في كافة مناطق المملكة أكثر من (400) مركزًا إسعافيًا، كما وسّعت الهيئة نطاق خدماتها الإسعافية من خلال تواجدها في كافة المناسبات الرسمية والأنشطة المتنوعة من خلال فرقها الإسعافية التطوعية، حيث بلغ عدد المتطوعين الذين يعملون تحت مظلة الهلال الأحمر حوالي (19) آلاف متطوع ومتطوعة.

وأشار معاليه أن هيئة الهلال الأحمر تسعى دائما إلى تطوير كوادرها البشرية في كافة التخصصات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج التأهيلية المستمرة على مدار العام، فضلا عن الدورات والبرامج التوعوية التي تنظمها الهيئة لشركائها في القطاعات الحكومية والخاصة، لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية في المجتمع.

واختتم معاليه : ” ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديمهما مصدرًا لرفعة هذا الوطن ونصرة الحق، ‏وأن يديم الله على هذه البلاد المباركة نعمة أمنها وأمانها والاستقرار والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء هذا الوطن المخلصين”.