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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية بغرس 10.000 شجرة وشجيرة

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية بغرس 10.000 شجرة وشجيرة
http://almnatiq.net/?p=804798
المناطق - الجبيل الصناعية

أطلق مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الهارون وبحضور مدير إدارة التشجير والري المهندس صالح المطيري صباح اليوم الأحد حملة الزراعة المجتمعية والتي تستمر على مدى خمسة أيام متتالية ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس القادم وذلك بمشاركة العديد من إدارات الهيئة الملكية وأكثر من فريق تطوعي من مدينة الجبيل الصناعية في حي جلمودة .

 

حيث تهدف الحملة المقامة إلى زراعة 10.000 شجرة وشجيرة في المدارس والروضات بالإضافة إلى مواقع أخرى مستهدفة بالحي وذلك توثيقاً للتعاون في مجال التطوع والمسؤولية الاجتماعية ومساهمةً في مجال التشجير والري وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي لما يحقق ذلك من حماية للبيئة ورفع لجودة وصحة الهواء وتجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء.

 

ويأتي ذلك تعزيزاً لتحقيق رؤية الهيئة الملكية ممثلة بإدارة التشجير والري وتحقيقاً لمبدأ المشاركة في مجال تحقيق التوازن البيئي وإكساء المناطق السكنية بالألوان الطبيعة المتناسقة لزيادة معدل نصيب الفرد من مساحات التشجير وذلك لخلق بيئة سكنية مثالية يتحقق معها التعايش بجميع متطلبات البيئة النقية التي تعكس مستويات رفع جودة البيئة الصحية بالإضافة إلى ما هو أهم من ذلك الا وهو تعزيز الوعي ورفع ثقافة المعرفة في مجال دور التشجير لدى فئة الطلبة بأهمية التشجير الذي يساهم في تحدي المناخ الصحراوي وتحويله الى مناخ آمن صحياً.

 

الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية حصلت على المركز الأول في جائزة تخضير المدن العربية لامتلاكها مراجع مختصة وفق خطة علمية مدروسة ومتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء وإظهار الطابع الفني والجمالي فيها حيث تفوقت على 60 مدينة عربية مشاركة للحصول على هذه الجائزة.

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