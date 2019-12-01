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أمير الشرقية : حوكمة المجالس البلدية والتكامل مع البلديات ضرورة ملحة

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أمير الشرقية : حوكمة المجالس البلدية والتكامل مع البلديات ضرورة ملحة

أمير الشرقية : حوكمة المجالس البلدية والتكامل مع البلديات ضرورة ملحة
http://almnatiq.net/?p=804801
الدمام - فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري، ونائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبدالله آل طالع، وذلك بمناسبة انتخابهم مؤخراً في هذه المناصب، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من اهتمام لقطاع المجالس البلدية، وحرصه على أن يكون عنصراً فاعلاً في التحول المنشود، مبيناً أن المجالس البلدية شريك في التنمية، ودورها المأمول منها لا زال كبيراً، مؤكداً على أن العمل المؤسسي ركيزة مهمة في تطوير عمل المجالس، مع ضرورة الحرص على حوكمة الأداء، والتكامل مع الأجهزة التنفيذية في القطاع البلدي، مشيراً لأهمية ابتكار مبادرات نوعية متميزة، وفتح قنوات التواصل مع مختلف فئات المستفيدين، وتلبية تطلعات المواطن والمقيم والزائر، وصولاً إلى تفعيل مشاركة مختلف الفئات في أعمال المجلس، متمنياً سموه للمجلس وأعضاءه التوفيق.
مباركاً سموه انطلاقة حملة تحسين المشهد الحضري، بازالة السيارات التالفة والمهملة في مدن الحاضرة.
من جهته عبر رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لأنشطة المجلس وحرصه على أن يقوم المجلس بدوره المأمول منه، مبيناً أن المجلس سيعمل خلال العامين القادمين على استكمال مسيرة مأسسة العمل، وتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المستفيدين.

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