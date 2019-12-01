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أمير الشرقية يدشن “شرقية خضراء” ويؤكد: مبادرات التشجير ركيزة في تحسين جودة الحياة

أمير الشرقية يدشن “شرقية خضراء” ويؤكد: مبادرات التشجير ركيزة في تحسين جودة الحياة

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أمير الشرقية يدشن “شرقية خضراء” ويؤكد: مبادرات التشجير ركيزة في تحسين جودة الحياة

أمير الشرقية يدشن “شرقية خضراء” ويؤكد: مبادرات التشجير ركيزة في تحسين جودة الحياة
http://almnatiq.net/?p=804804
الدمام - عبدالله السعيدي
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية  بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مبادرة أمانة المنطقة الشرقية “شرقية خضراء”، ضمن برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية.
وأكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم وتشجيع أنشطة التشجير، لما لها من أهمية في الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء، والحد من تأثير العمليات الصناعية، وتحسين جودة الحياة، والتي هي مستهدف ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبيناً أن التشجير يضيف للمدن بهجة، ويحسن من المظهر العام، ويسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، مشيراً لضرورة الحرص على استدامة الحملة، وتعظيم أثرها، ورفع نسبة معدل المسطحات الخضراء للفرد، مؤكداً أهمية الشراكة في تحقيق أهداف الحملة، وتفعيل الطاقات التطوعية وتحفيزها، سواءً عبر تطوع المتخصصين، أو طلاب المدارس والجامعات، متمنياً سموه لفريق الحملة التوفيق.
من جانبه عبر معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية على تدشين هذه المبادرة المجتمعية، موضحاً ان المبادرة تستهدف خلال ثلاثة اشهر زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة، مشيرا الى ان المبادرة تهدف الى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

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