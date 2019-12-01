أمير الشرقية يدشن نظام “ودي”

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على التيسير على المواطن والمقيم، وتقديم الخدمات لهم بيسر وسهولة، مشيراً أن توجه الدولة -أعزها الله- لأتمتتة الإجراءات يأتي في اطار حرصها على التحسين المستمر، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وأن ذلك يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، موجهاً منسوبي فرع الوزارة بأهمية العمل على تطوير النظام، والاستماع لآراء المستفيدين، والحرص على اضافة مزيد من اللغات بما يتوافق مع ثقافة العمالة الوافدة ، مع أهمية تطوير أساليب العمل في مكاتب التسوية الودية، بما يضمن احقاق الحق، وتحقيق الصلح، الذي يعد مطلباً للجميع ، ونسعد أيضاً أن المنطقة هي الأولى على مستوى مناطق المملكة تحقيقاً لنسب جلسات التسوية الودية ولله الحمد ، مردفاً أن هذه المنصة ستعزز من ثقة المستفيد في اجراءات التقاضي وتسهل عمل مختلف الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة مزيداً من النجاحات.

من جانبه عبر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل باسمه وباسم منسوبي فرع الوزارة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لأنشطة الفرع، وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالخدمات لتكون عند تطلع القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مبيناً أن المنصة ستسهم في تسريع عقد جلسات التسوية الودية، وهي مواكبة للتطورات التقنية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة.