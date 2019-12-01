الهلال الأحمر بالجوف يرفع الجاهزية بناء على تحذيرات الأرصاد

الجوف - محمد الحسن

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جهوزية جميع المراكز الإسعافية بالمنطقة بناء على التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبتوجيهات من سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان .

وتأتي هذه التحذيرات بناء على ما تشهده المنطقة من أمطار مهيبين قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر والقيادة بسرعة آمنة تمنع بعد مشيئة الله حدوث أي طارئ لا قدر الله .

ويذكر فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف محتاجي الخدمة الإسعافية بعدم التردد بطلب الخدمة الإسعافية سواء عن طريق الإتصال برقم الطوارئ الموحدد 997 أم من خلال تطبيق (أسعفني) الذي بالإمكان تحميله على ألأجهزة الذكية .. سائلين الله السلامة الدائمة للجميع .