جامعة تبوك تختتم معسكر تطوير النماذج الأولى ضمن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة

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تختتم جامعة تبوك – ممثلة بوحدة ريادة الأعمال بالجامعة يوم الخميس القادم بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” – معسكر تطوير النموذج الأول ضمن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة الذي استمر على مدى 6 أسابيع بمشاركة 50 ريادياً وريادية من طلاب وطالبات وخريجي ومنسوبي الجامعة وسكان منطقة تبوك من أصحاب الأفكار والراغبين ببدء أعمال تجارية وذلك على مسرح (1) في كلية الطب بالجامعة بتبوك.

وأوضح مشرف وحدة ريادة الأعمال بجامعة تبوك الدكتور ماجد العتيبي أن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة هدفت إلى تهيئة أصحاب الأفكار والمشاريع لإطلاق النماذج الأولية لمشاريعهم ودعم منظومة ريادة الأعمال في الجامعات والمجتمع ونشر المعرفة والوعي حول ثقافة ريادة الأعمال مضيفاً أن المعسكر الخاص بالمبادرة احتوى على ورش عمل وبرامج نوعية للمشاركين.

وأشار العتيبي إلى أن يوم الخميس يعدّ ختام المعسكر وسيتم إبراز 10 مشاريع تخرجت من البرنامج للتقييم والتحكيم لمشاريعهم وذلك بحضور ممثلي جهات استثمارية وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال في المنطقة مبيناً أن فرصة الفائزين ستفتح لهم آفاقاً لبدء مشروعهم التجاري والاستفادة من وجود المستثمرين للبدء في شركات خاصة بهم.

وأكد ” العتيبي ” أن التعاون بين جامعة تبوك و “منشآت” يأتي في ظل رؤية مشتركة في خدمة المجتمع وتخريج مشاريع وشركات إبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية تسهم في خدمة مجتمع المنطقة ويدعم اقتصاد الوطن ويوفر الفرص الوظيفية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة2030.