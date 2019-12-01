التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك يحتفي بالذكرى الخامسة لبيعة لخادم الحرمين الشريفين

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احتفى منسوبو الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك في مقر الادارة اليوم بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ومبايعته ملكاً على البلاد.

وعبر جميع منسوبي الادارة العامة عن مشاعرهم الطيبة بهذه المناسبة وذلك من خلال لوحة جدارية أعدت ‏لهذا الاحتفاء.

فيما أكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين مناسبة عزيزة على قلوبنا بما تحمله من ذكرى للإنجازات الكبيرة التي تحققت.