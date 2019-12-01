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قائد سلاح الإشارة يُقلد عدداً من الضباط المترقين رتبهم الجديدة

قائد سلاح الإشارة يُقلد عدداً من الضباط المترقين رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=804849
المناطق - الرياض
قلّد سعادة قائد سلاح الإشارة بالحرس الوطني اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري عدداً من الضباط المترقين رتبهم الجديدة جاء ذلك بعد صدور الامر الملكي الكريم بترقية عدد من الضباط وهم كلا من:
العقيد/ طلال بن علي العنزي إلى رتبة عميد
العقيد/ محمـد بن عبدالمحسن الفالح إلى رتبة عميد
العقيد/ محمـد بن فهد الجويعي إلى رتبة عميد
المقدم/ سامي بن محمـد السماري إلى رتبة عقيد
المقدم/ عبدالله بن عبدالرحمن العنقري إلى رتبة عقيد
صحيفة “المناطق.” تبارك للضباط المترقين داعين الله عز وجل أن تكون عونا لهم على الطاعة والاخلاص والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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